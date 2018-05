Serie C, sentenza ribaltata: Sandomenico torna a disposizione

di Anja Cantagalli

La Corte Federale d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva squalificato Sandomenico per sei giornate.



I giudici di secondo grado della giustizia sportiva hanno accolto il ricorso e rideterminato la squalifica al «presofferto», ovvero alla giornata già scontata domenica scorsa in casa del Fano. Cancellate, di conseguenze, le restanti cinque giornate.



L'attaccante del Teramo potrà quindi essere in campo al Bonolis contro la Reggiana.



Sandomenico era stato deferito e poi squalificato per presunte irregolarità amministrative commesse nella prima parte di stagione al Siracusa.



Una buona notizia per il Teramo che si giocherà nei novanta minuti finali di campionato le ultime carte per evitare il playout.

Giovedì 3 Maggio 2018



