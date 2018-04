Piove sul bagnato in casa Teramo: Sandomenico squalificato per sei giornate

di Anja Cantagalli

Non c'è pace in casa Teramo dopo la sconfitta contro la Sambenedettese.



Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti squalificato per sei giornate l'attaccante biancorosso Salvatore Sandomenico per presunte irregolarità in ambito di documenti Covisoc commesse dal giocatore quando vestiva la maglia del Siracusa.



La Sezione Disciplinare presieduta da Cesare Mastrocola ha accolto in toto la richiesta della procura federale (sei giornate) a carico dell'attaccante, penalizzando anche il Sicuracusa di un punto.



Sandomenico potrà fare ovviamente ricorso alla Corte d'Appello e tutto dipenderà dalla decisione del secondo grado di giustizia sportiva e dai relativi tempi.



Il Teramo tornerà in campo il prossimo 29 aprile nello scontro decisivo per il proprio campionato in casa del Fano.





Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA