Serie C, trasferta-beffa per il Teramo: sconfitta al 92' contro il Sudtirol (1-0)

di Anja Cantagalli

Si ferma dopo tre gare la serie positiva del Teramo. I biancorossi escono sconfitti dal "Druso" di Bolzano per mano di Sgarbi che, al 92', regala la vittoria al Sudtirol (1-0).



Una vera beffa per la squadra di Palladini, andata vicina al gol soprattutto nel primo tempo. Al 15' Varas cicca in piena area l'impatto con il pallone a porta praticamente vuota, dopo un buono spunto sulla destra di Fratangelo. L'altra palla gol per il Diavolo capita al 42', quando Offredi è miracoloso su un colpo di testa ravvicinato di Caidi dagli sviluppi di una punzione.



Prima di rientrare negli spogliatoi, il pinetese Costantino prova in acrobazia a mettere in rete un cross di Tait, ma l'attaccante non trova la porta.



Nella seconda frazione è più Sudtirol che Teramo: la formazione di Zanetti ci prova subito con Fink, ma la sua conclusione termina alta. Poi Baldan e Bifulco si scontrano in area ed entrambi dovranno lasciare il terreno di gioco (in porta per il Teramo entra Calore).



I padroni di casa sciupano una ghiotta occasione con Broh al 32', quando Varas va troppo tardi in chiusura consentendo al centrocampista di tirare fortunatamente fuori per il Teramo. Palladini cambierà anche l'attacco, facendo entrare Gondo e Tulli ma la beffa matura nel recupero.



Dagli sviluppi di una punizione, a difesa biancorossa troppo ferma forse in attesa di un fischio dell'arbitro, Sgarbi è più veloce di tutti nel mettere il pallone in rete. Il difensore regala così, dopo la gara di venerdì scorso contro il Vicenza, un'altra vittoria ai suoi.



Per il Teramo invece domenica prossima ci sarà la Triestina al Bonolis e la vittoria sarà obbligatoria per la permanenza nella categoria.



SUDTIROL - TERAMO 1 - 0



Sudtirol: Offredi; Baldan (15'st Broh), Sgarbi, Vinetot; Tait, Fink (27'st Gatto), Berardocco (27'st Bertoni), Cia (40'st Zanchi), Frascatore; Costantino, Candellone (15'st Gyasi). A disp.: D’Egidio, Smith, Cess, Boccalari, Heatley, Berardi. All.: Zanetti.

Teramo: Bifulco (16'st Calore); Caidi, Speranza, Milillo; Sales, Graziano (49'st Cretella), De Grazia, Ilari (49'st Sandomenico), Varas; Fratangelo (16'st Tulli), Bacio Terracino (16'st Gondo). A disp.: Ventola, Pietrantonio, Amadio, Diallo, . All.: Palladini.

Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto.

Reti: 47'st Sgarbi.

Note: ammoniti Cia, Milillo, De Grazia, Graziano; recuperi 1' e 4'.

Mercoledì 21 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06



