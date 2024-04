Domenica 21 Aprile 2024, 07:35

Roseto e Giulianova sono in lutto per la perdita del commercialista e imprenditore nel settore della gelateria Gianfranco Magrini, morto all'età di 69 anni a causa di un malore. L’altra notte, stando a quanto riferito dalle persone che lo conoscevano bene, si sarebbe sentito male nella sua abitazione di Roseto, da cui la corsa disperata all'ospedale Mazzini di Teramo. Ad attenderlo c'era un'equipe medica e una sala operatoria pronta per un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo è stato tutto inutile.

Chi era Gianfranco Magrini

Gianfranco era il nipote dell'ex gelataia Maria Corvelli dei Magrini, la quale ha aperto la prima gelateria in Piazza della Libertà (nel pieno centro di Roseto) nel lontano 1921. Questa attività storica ha continuato a prosperare grazie al lavoro instancabile del figlio Mario (padre di Gianfranco e Mariagrazia), diffondendo la fama dei suoi gelati per oltre 100 anni, tanto da arrivare persino al Papa Francesco, che ha voluto ringraziarli per la bontà del loro prodotto con una telefonata. Successivamente, il fratello e la sorella di Gianfranco hanno aperto una sede sul lungomare Roma di Roseto. Gianfranco ha poi aperto un secondo negozio in via Quarnaro a Giulianova. Grazie alla loro eccellenza, le gelaterie Magrini sono state insignite del prestigioso riconoscimento dei due coni nella rivista del Gambero Rosso.

Il ricordo sui social

Oltre a essere un imprenditore di successo, Gianfranco era anche un noto e stimato commercialista, nonché titolare di uno degli studi più importanti a Roseto. A Giulianova, era socio e contabile del circolo nautico. Ieri mattina, la salma è stata trasferita nella casa funeraria Antonio Ruggieri, dove moltissimi si sono recati per un ultimo saluto. Anche sui social, molte persone che lo conoscevano hanno lasciato un messaggio per ricordarlo. «Un altro pezzo della mia giovinezza che va via. Ci eravamo incontrati lo scorso mese, tu sempre affabile e cortese come sempre», scrive Francesco. «Sono sconcertato da questa notizia. Avevo un appuntamento con lui e nel suo studio oggi (ieri ndr.) a mezzogiorno», aggiunge Alberto.