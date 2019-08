Dramma in mare, annega uomo di 78 anni

Un turista campano di 78 anni, Iuliano Carmelo di Avellino, è annegato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) mentre faceva il bagno in mare, nei pressi dello stabilimento "Hercule" sul lungomare Trieste.



Erano circa le 11.30, quando l'anziano, dopo essere entrato in acqua è stato visto annaspare da alcuni suoi conoscenti che hanno subito chiamato i soccorsi. Non è ancora chiaro se l'uomo sia stato colto da un malore o si sia trovato in difficoltà a causa del mare agitato. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno subito portato l’uomo a riva ed iniziato a fare tutte le manovre del caso per cercare di rianimarlo.



Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza medicalizzata del 118. Purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA