Accoltellamento a Roseto. Un uomo di 38 anni è stato ferito a coltellate da una donna in una zona vicino ai giardini di via Patrizi, nella zona della città. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 allertata da una chiamata d'emergenza.

Sul posto sono intervenuto i carabinieri della compagnia di Giulianova e della stazione di Roseto. Per le indagini sul posto anche i miliarati del Reparto operativo. I carabinieri stanno cercando di capire se dietro l'aggressione ci sia la droga ancher se non si escludono altre piste. Denunciata una donna cilena, 42 anni (P.E.S.) che avrebbe accoltelato l'uomo con la complicità di C. D.R. 50enne di Roseto.

Ultimo aggiornamento: 15:23

