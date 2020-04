Avezzano, accoltellato campione di pugilato: è grave

Ultimo aggiornamento: 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pugile38 anni, avezzanese - al’8 dicembre 2018, battendo Fabio Tuiach,- l’altra sera è stato accoltellato al fianco e all'addome al. E' in gravissime condizioni all’ospedale didove è stato trasportato dall’ambulanza del 118.L'accoltellamento è avvento ad Avezzano, in località Caruscino, davanti ad una villetta di una famiglia rom. I medici del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Avezzano hanno operato per diverse ore l’uomo che, seppur in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.e a ottobre scorso in una competitiva trasferta in Germania, contro l’ucraino, non ce l’ha fatta.e che ha riportato ferite in diverse parti del corpo e per questo è stato medicato al Pronto soccorso. Resta da capire perché gli aggressori si siano accaniti con tanta violenza. Ci sono indagini in corso.