15 Aprile 2021

di Teodora Poeta

E’ stata appena ritrovata da un nipote che ha partecipato alle ricerche la 61enne di Collecaruno, una frazione di Teramo che si trova tra Villa Gesso e Magnanella. La donna, che soffre di disturbi della sfera psichica, proprio questa mattina, alle 6, era uscita di casa dopo essersi vestita e aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo qualche ora, intorno alle 9, è stato suo marito a dare l’allarme non vedendola rientrare. Già in passato si erano verificati episodi simili. Per le ricerche, scattate immediatamente, si sono alzati in volo un elicottero della Polizia ed uno dei Vigili del fuoco con i cani cinofili impegnati a fiutare le tracce sul terreno insieme ai volontari. E’ di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento in buone condizioni della donna. E’ stato suo nipote a trovarla vicino al cimitero del paese. Ai soccorritori avrebbe detto di essersi allontanata di sua volontà. La 61enne sta bene ed è già tornata a casa.