4 Aprile 2021

È una Pasqua segnato dal lutto quello vissuto dalla comunità di Gissi. Paride Rucci, 26 anni, è stato trovato senza vita venerdì sera nella sua stanza dell’abitazione del centro storico dove viveva con la famiglia. È stato dato l’allarme al 118 ma, quando sono arrivati i sanitari, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, il decesso sembrerebbe dovuto a un gesto volontario. Paride Rucci era vigile del fuoco volontario in servizio nel distaccamento del paese, un ragazzo riservato e apprezzato da tutti i colleghi per le sue abilità tecniche. Ad inizio settimana era stato con i colleghi del distaccamento all’Aquila per le periodiche visite di controllo dell’efficienza fisica come da regolamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, prove da lui brillantemente superate.

Tanti, dall’inizio della sua esperienza come discontinuo, gli interventi sul territorio che ha sempre affrontato con grande entusiasmo, indossando con orgoglio la divisa dei vigili del fuoco e vedendo quesa strada come obiettivo per il suo futuro. Il giovane gissano, infatti, aveva intenzione di intraprendere anche il percorso per entrare come effettivo nei vigili del fuoco, mettendo a frutto le capacità e le competenze acquisite. Tra le sue passioni c’erano anche quella per la speleologia e l’arrampicata che condivideva con i ragazzi del Gruppo Speleologico Gissi. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha fatto rapidamente il giro del paese, gettando nello sconforto i suoi amici, i colleghi e quanti lo conoscevano. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono rivolti ai suoi familiari. Il sindaco Agostino Chieffo esprime in poche parole il dolore di un’intero paese. «Esprimo la mia solidarietà e quella di tutti i gissani alla famiglia per questa prematura scomparsa. La nostra è da sempre una comunità unita e, in questo momento tragico, non può che stringersi alla sua famiglia messa così a dura prova». Oggi, alle 17.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Bernardino e saranno in tanti - rispettando le normative di questi giorni - a stringersi in questo momento di grande dolore ai suoi familiari. Ci saranno anche i suoi colleghi, che con lui hanno condiviso tanti momenti, per rendergli l’omaggio nel momento dell’ultimo saluto a questa terra che ha lasciato troppo presto.