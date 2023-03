Orologi e gioielli: a Bologna il bottino dei furti a Pescara. Le indicazione per visionare la refurtiva

A Bologna il bottino dei furti a Pescara. La questura di Bologna cerca anche a Pescara i proprietari dei oggetti preziosi recuperati recentemente a ladri e ricettatori: in tutto una tonnellata e mezzo di ori, per un valore di sei milioni. In base alle indagini, si ritiene che orologi e altri gioielli siano il provento di furti compiuti negli ultimi vent’anni nelle regioni del centro e nord Italia. Chi ha subito furti nell’arco di tempo indicato può visionare la refurtiva anche on line, al link https: //questure.poliziadistato.it/servizio/operazione-aurum.

In caso di riconoscimento, la proprietà degli oggetti può essere rivendicata telefonando al numero 051-6401776, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.