Esce dalla banca: aggredita, sbattuta a terra e rapinata di 700 euro

Strattonata, gettata a terra e rapinata di una borsa contenente oltre 700 euro in contanti che aveva appena prelevato in banca. La disavventura è capitata a una donna di 51 anni di Capistrello (L'Aquila) l’altra mattina davanti l’istituto di credito nella centralissima strada del paese. La donna è rimasta ferita alla testa e ha dovuto ricorrere alle cure mediche nell’ospedale di Avezzano. Il rapinatore, un individuo con viso coperto, è fuggito facendo perdere ogni traccia. Ma le sue mosse sarebbero state registrate dal sistema di videosorveglianza della banca e le immagini sarebbero già state acquisite dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.Il rapinatore aveva di certo seguito la vittima fin dal momento in cui è uscita da casa per andare a prelevare i soldi nella filiale della Banca. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 11. La donna è stata spintonata e ha battuto la testa sull’asfalto. Il malvivente ha afferrato la borsa che teneva in mano, gliela ha strappata con forza e poi si è allontanato a tutta velocità. Dalla banca è scattato subito l’allarme. Poco dopo è cominciata la caccia al malvivente da parte dei carabinieri, rimasta al momento infruttuosa.