Ragazzina sbalzata via dalla giostra: volo sull'asfalto ma nessuna conseguenza

Una giostra da brivido. E' così chi l'ha provata che descrive lo Speed, una delle attrazioni più gettonate alle feste patronali di Capistrello (L'Aquila). Ma il brivido dei pochi minuti del giro in giostra si è trasformato in paura per una 13enne e i suoi genitori, la sera di mercoledì, verso le 20. La ragazzina, che era salita da sola a bordo di una delle poltrone che ruotano di 180 gradi, a un certo punto, è stata sbalzata all'esterno per diversi metri: un volo al termine del quale è finita sull'asfalto. Il brutto volo è costato alla malcapitata solo escoriazioni varie senza nessuna frattura.Immediato è stato lanciato l'allarme al 118 lanciati da un presente, i genitori sarebbero invece accorsi poco dopo per vedere cosa fosse successo alla figlia. E’ stata soccorsa da alcuni giovani ma prima di essere rimossa si è atteso l’arrivo del personale dell’ambulanza che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove i medici di turno l’hanno dimessa con una prognosi di pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo per le indagini previste dalla legge e sembra dai primi accertamenti che l’impianto sia in regola e abbia tutte le autorizzazioni previste dalle norme.