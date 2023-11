Pittbull senza museruola sbrana un cagnolino e ne azzanna un altro: denunciata la padrona

Tristezza all'Aquila per la morte improvvisa del cane Yorkshire Zaco di proprietà dell’ex titolare del bar Nova Vida in Corso Vittorio Emanuele. Il cagnolino è stato ucciso in pochi istanti da un pitbull che è entrato nel bar accompagnato dalla padrona, senza museruola e con un lungo guinzaglio. Il pitbull è riuscito ad arrivare nella saletta laterale dell’esercizio commerciale dove Zaco stava mangiando in compagnia del solo proprietario.

Nonostante la corsa disperata presso un ambulatorio veterinario per lo Yorkshire non c’è stato nulla da fare.

Come se nulla fosse accaduto la ragazza proprietaria del pitbull è andata via e arrivata in piazza Regina Margherita, altra aggressione questa volta su un barboncino toy. Qui si sono vissuti momenti concitati di grande paura visto che il pitbull per afferrare il cagnolino è saltato addosso ferendola alla proprietaria che lo teneva in braccio.

Sul posto sono intervenuti un veterinario e un anestesista di rianimazione che hanno colpito il molosso che solo dopo diversi minuti ha mollato la presa. Il cagnolino è stato rianimato sul posto e ricoverato d’urgenza per i molti morsi ricevuti e le profonde ferite accusate.

La notizia della morte dello Yorkshire ha portato amici, commercianti della zona e soprattutto clienti a stringersi attorno al proprietario, distrutto per il crudele destino riservato al cagnolino, diventato nel giro di poco tempo la mascotte della zona della Fontana luminosa dove tutti gli volevano bene. Sulle due aggressioni sono state presentate ai carabinieri e al servizio veterinario della Asl due denunce. I militari, nel giro di poco tempo sono risaliti alla titolare del pitbull, F.S. nota alle forze dell’ordine, denunciata in stato di libertà. A causa dei due gravi accadimenti, rischia il sequestro del cane non essendo in grado di governarlo.