Pineto, cerca di tagliare ramo spezzato da vento e precipita dal balcone: è gravissimo

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca di tagliare un ramo spezzato e cade dal balcone: grave un 71enne di. E' successo questa mattina alle 11,40 nelle frazione di Torre San Rocco, in provincia di Teramo, dove un anziano ha cercato di tagliare con una sega un ramo che stava per cadere sul tetto della sua abitazione e sul balcone.Così si è sporto proprio dal terrazzo ed è precipitato nel vuoto per cinque metri. E' ora ricoverato in gravissime condizoni all'ospedale diSul posto l'elisoccorso e il 118. Il ramo del pino era stato danneggiato dal vento fortissimo di questi gorni.