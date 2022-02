Rivenditore di formaggi stroncato dal Covid: martedì il funerale. La figlia: «Portavi il sole»

È morto a causa del Covid-19. È deceduto nella terapia intensiva dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove era ricoverato, Pietro Di Mascio, 69 anni, di Silvi, il noto rivenditore di formaggi aveva deciso di non vaccinarsi. L’uomo era entrato in contatto con il virus verso la metà di dicembre. Il 9 gennaio scorso sul suo profilo Facebook scriveva: «Sono attaccato a una flebo dell’ospedale di Teramo per il Covid dalle 22 del 18 dicembre. Sono sdraiato in un letto e questa è la 24erima flebo. Mi dicono: “La devi portare per sicurezza”. Io vorrei andare a casa, penso che 50 giorni siano sufficienti. Vorrei sensibilizzare l’interesse di qualcuno affinché questa situazione si sblocchi. Ho un lavoro da portare avanti e clienti da seguire. Grazie».

Pensava al suo lavoro Pietro quando combatteva contro il virus. Decine i messaggi sotto il suo post per incoraggiarlo ad avere pazienza. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Da li a poco le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stato intubato. «Comunque ha lottato per la vita come un leone per ben 105 giorni. Ma lui era forte», si sfoga un amico affranto dal dolore. A dare la notizia della sua scomparsa la figlia Allison con un commovente messaggio: «Questo eri tu e tutti devono ricordarti così. Portavi il sole ovunque andavi. Eri il sole. Stravolgevi le giornate di tutti con le tue improvvisate. Eri la gioia di vivere. Una roccia. Eppure qualcosa è riuscito a portarti via da me». Con sotto una foto del padre in spiaggia con una cassetta piena di pesce fresco. Grande cordoglio a Silvi e a Pescara, dove era molto conosciuto. Lascia la mamma Giuseppina, la moglie Carol, i figli Allison e Jayson. I funerali si terranno martedì 15 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi.