Venerdì 28 Gennaio 2022, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Quattro vittime del Covid ieri in provincia di Teramo. Il più giovane è Roberto Arosio, 50 anni, domiciliato a Pineto, non vaccinato, deceduto nel reparto di rianimazione del Mazzini. Si era trasferito in Abruzzo circa tre anni fa, perché sia lui che la moglie Marina, avevano trovato lavoro nel reparto vendite dello storico mobilificio Expo 2000, a Silvi. Entrambi avevano mantenuto la residenza a Milano.

«Roberto era venuto a Pineto in vacanza con la famiglia e gli era così piaciuto il posto che aveva deciso di trasferirsi e far crescere i figli lontano dal caos cittadino», racconta un amico. Dopo aver trovato lavoro, «si era anche integrato bene, - fa sapere sempre l'amico organizzava corsi di teatro e faceva il presentatore alle recite dei bimbi delle suore».

Al momento non è chiaro perché l'uomo aveva deciso di non fare il vaccino, se magari aveva patologie per le quali era sconsigliato. Lascia la moglie e due figli, un maschietto e una femminuccia, di 11 e 8 anni. I funerali domani alle 11 nella chiesa Parrocchiale Sant'Agnese a Pineto.