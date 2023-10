Picchiata in strada dall'ex: la donna racconta ai carabinieri la sua vita d'inferno

Maltrattamenti continuati in famiglia. Questa l’ipotesi d’accusa sulla quale i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila, insieme all’Autorità giudiziaria stanno svolgendo le indagini a carico di un 45enne dell’Aquila, A.E. arrestato in flagranza di reato due giorni fa mentre picchiava la sua ex compagna. E proprio le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dalla donna (poco più grande del suo ex) che hanno aperto scenari ancora più gravi: quelli che le percosse avvenute in strada, le sarebbero state riservate anche all’interno delle mura domestiche.

Insomma un uomo a suo dire violento, di qui la decisione di interrompere la convivenza, che non è stata accettata dal 45enne. Lo stesso avrebbe atteso che la parte offesa arrivasse fuori l’abitazione con una bicicletta, in via Caduti di via Fani, in prossimità del bar Cioni, e dallo stesso Comando provinciale dell’Arma per tenderle un agguato. Al diniego della donna si riprendere la relazione, la stessa ha tentato di fuggire, ma il 45enne per tutta risposta l’ha inseguita per strada prendendola ripetutamente a schiaffi.

Un’aggressione che ha richiamato l’attenzione di passanti che a loro volta hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto in pochi istanti sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, testimoni loro stessi dell’aggressione ancora in corso. La donna visibilmente provata è stata medicata dal personale medico del 118 ma ha rifiutato il ricovero.

Parlando con gli investigatori la parte offesa ha raccontato delle presunte violenze subite dallo stesso ex compagno all’interno delle mura domestiche durante la convivenza. Sulle stesse ora saranno avviati degli approfondimenti, nel frattempo per A.E. è scattato l’arresto in flagranza di reato. Domani fissato l’interrogatorio di garanzia dinanzi il magistrato, nel corso del quale potrà fornire la sua versione dei fatti.