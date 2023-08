Inseguì l'orsa bambina e il suo cucciolo per poterli filmare: denunciato

E' stata identificata e denunciata, la persona che avrebbe inseguito e filmato con il cellulare l'orsa Bambina, insieme a uno dei suoi cuccioli. Il presunto autore del gesto, un uomo di 60 anni, originario di un paese limitrofo a Roccaraso, è ritenuto responsabile dell'inosservanza dell'ordinanza del sindaco, Francesco Di Donato. Stiamo parlando della disposizione relativa alle misure per la gestione dell'emergenza, derivante dalla presenza, dell'orsa confidente, nel territorio comunale. Essa prevede il divieto di avvicinarsi a esemplari di orso bruno marsicano a piedi, in auto e con qualunque mezzo, a distanze inferiori a 300 m. Così come il divieto di illuminare con qualsiasi lampada e altre fonti luminose, di alimentare in qualsiasi modo, anche rendendo disponibili cibi destinati a specie domestiche, ed altre.

Gli inquirenti stanno valutando anche se ci sono i presupposti per il reato di maltrattamento di animali.

Ipotesi, questa, che potrebbe configurarsi a causa del pedinamento, e del conseguente ed inevitabile stress, cui sarebbero stati sottoposti i due plantigradi.

Le attività d'indagini sull'episodio, sono state svolte dai carabinieri forestali, su delega della Procura della Repubblica di Sulmona, sotto il coordinamento del nuovo procuratore, Luciano D'Angelo. Diverse persone, informate sui fatti, sono state ascoltate. Numerosi gli elementi raccolti, utili alla ricostruzione della vicenda, che hanno poi portato, all'individuazione del presunto responsabile, la cui vettura avrebbe dei segni distintivi. Tuttavia, sarebbero ancora in corso ulteriori e più approfondite attività, prettamente tecniche, che potranno circoscrivere meglio, i dettagli dell'episodio.

Il video in questione, girato nella parte alta di Roccaraso, in via Dante, e pubblicato sui social, ritrae mamma Bambina, alquanto smarrita, che cerca di proteggere il suo cucciolo, fuggendo dall'inseguimento di un' automobile. L'orsa, ha circa sette anni. Dei suoi due piccoli, di pochi mesi di vita e dal peso di circa 10-15 chili, non si hanno notizie. L'animale è sprovvisto di radiocollare. Lo strumento di monitoraggio applicato nel 2019, ha smesso di inviare localizzazioni alla fine di novembre del 2020. Il tentativo di cattura da parte di esperti, per la sostituzione del radiocollare, ha avuto esito negativo. Sul territorio dell'Alto Sangro, valle del Sagittario e Marsica, è stata segnalata le presenza di molti orsi. E gli amministratori, su consiglio dei carabinieri forestali, stanno provvedendo ad emettere ordinanze, volte a tutelare l'incolumità della specie.