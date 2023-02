Pescara Calcio, Colombo si dimette. Zeman in arrivo

Domenica 26 Febbraio 2023, 18:42







Niente esonero, ma dimissioni. L'indomani del ko del Pescara a Cerignola produce il ribaltone in panchina, ma con questa novità. Mister Alberto Colombo ha deciso alla fine di fare un passo indietro, autonomamente, anticipando la decisione della società che era ormai chiara. 13 punti nelle ultime 15 gare disputate e una squadra che ormai non lo seguiva più hanno portato al triste epilogo della sua avventura in riva all'Adriatico, impensabile solo 3 mesi fa quando il Pescara era a solo 3 punti dalla vetta occupata dal Catanzaro con la possibilità di sfruttare lo scontro diretto casalingo per l'aggancio. Poi la crisi che ha portato al ribaltone. Al momento nessun annuncio ufficiale da parte del club, che non tarderà ad arrivare perché stasera è in programma l'ultimo incontro con Zdenek Zeman per mettere a posto gli ultimo dettagli per il terzo ritorno del boemo in biancazzurro. Accordo fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione e ricco premio in caso di salto immediato in B via playoff. Zeman eredita una squadra al terzo posto in classifica, ma ormai con pochissimo margine sulle inseguitrici. Il Foggia è infatti a -2, il Cerignola a -3. Ancora poche ore e poi si aprirà ufficialmente l'era Zeman Ter.