Zuffa alla Stazione Fs, tassista preso a pugni dall'amico del cliente

Era con il taxi parcheggiato negli stalli riservati alla stazione centrale di Pescara quando si è fermata un'altra auto, con quattro persone a bordo. Discutevano. Uno di loro diceva di voler prendere un taxi. Cosa che ha fatto, scendendo dalla vettura e salendo sull'auto bianca: ha chiesto subito di essere portato a Montesilvano. L'autista era appoggiato fuori. I quattro continuavano a discutere: gli amici non volevano che l'uomo che aveva chiesto di rincasare in taxi si staccasse dal gruppo. Ma lui dimostrava di aver preso la sua decisione. A un certo punto uno dei tre, per impedire al taxi di partire, si è infilato al posto di guida. Il conducente, rimasto fuori dall'abitacolo, ha chiesto spiegazioni e ha invitato l'uomo ad uscire. A quel punto lui lo ha aggredito con violenza, prima verbalmente, poi sferrando un paio di pugni. A cui il tassista ha risposto per difendersi. Nessuno degli altri tre è intervenuto. Dopo l'aggressione i quattro si sono allontanati.

I colpi non hanno provocato lesioni particolarmente importanti: il tassista, in ogni caso, ha deciso di recarsi in ospedale e di farsi refertare.

Poi è andato in questura per segnalare quanto accaduto. Ad ascoltarlo il dirigente della squadra volante, Pierpaolo Varrasso, che ha avviato i primissimi accertamenti: l'aggressione si è verificata intorno alle 6,30, non erano dunque molti i testimoni presenti.

Per la maggior parte, a quell'ora, ci sono soltanto pendolari. Le indagini sono partite rapidamente e questo ha consentito di raccogliere, proprio nell'immediatezza, alcuni elementi importanti. Le prove potrebbero essere corroborate anche da ulteriori elementi acquisiti nel corso di queste ore. Gli investigatori stanno infatti acquisendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: proprio dalle riprese potrebbero arrivare dei dettagli utili all'individuazione delle persone coinvolte o testimoni dell'aggressione.