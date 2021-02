Hanno puntato una coppia di ottantenni, lei fra l'altro disabile, li hanno seguiti e una volta usciti da un supermercato con le buste della spesa al seguito, hanno provato a scipparli. Ma i due anziani si sono messi a strillare, richiamando l'attenzione dei dipendenti del negozio, che hanno subito allertato il 113. E per i malviventi, un uomo e una donna, di 21 e 32 anni, romeni, provenienti da Roma e quindi in trasferta, sono scattate le manette per tentato furto con destrezza.

Il fatto è accaduto a Pescara giovedì, attorno alle 18.45, davanti al supermercato Lidl di via Socrate. In particolare, la 32enne si è avvicinata all'anziana cercando di portarle via la borsa, mentre il ragazzo, che ha diversi precedenti specifici, ha infilato le mani nelle tasche dell'80enne per rubargli portafoglio e telefonino. Ieri l'arresto dei due romeni è stato convalidato e il gip ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Pescara.

