Pescara, ruba farmaci al pronto soccorso: denunciata una donna

Era riuscita ad entrare in pronto soccorso a Pescara e si aggirava tra barelle e corridoi con un atteggiamento che non era esattamente quello di una persona che aveva bisogno di cure. Alle 4,30 del mattino anche in una situazione di emergenza quel modo di fare non è sfuggito al personale in servizio, che nelle ore notturne è sempre particolarmente attento ai movimenti all'interno della struttura. Verificato che la donna non aveva bisogno di cure hanno immediatamente informato il personale di sorveglianza, che a sua volta ha informato la sala operativa della questura.

Al pronto soccorso è stata inviata dunque una pattuglia della squadra volante, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso. Gli agenti sono entrati nel reparto e hanno raggiunto la donna, per identificarla e per sottoporla a un controllo. E' bastato poco per rendersi conto che aveva addosso una quantità di materiale sanitario che, girovagando, aveva sottratto dai carrelli e dai locali in cui era riuscita a introdursi. Tutto il materiale è stato restituito e la donna, una ventinovenne di Pescara, è stata denunciata per furto aggravato. Il materiale è stato tutto riconosciuto come proprietà dell'ospedale e dopo le verifiche è stato riconsegnato al personale medico. Insieme alle aggressioni al personale quello dei furti all'interno dell'ospedale resta uno dei principali problemi: anche per prevenire questo genere di reati è stata rafforzata la presenza del posto fisso di polizia.