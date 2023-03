Federica Aversano, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne denunciata per stalking dall'ex compagno: età, carriera, figli e vita privata

Federica Aversano chi è? Si è fatta conoscere dal pubblico per essere stata corteggiatrice di Matteo Ranieri, poi tornò a Uomini e donne nel ruolo di tronista. tantissimi i corteggiatori arrivati per lei, ma la 30enne abbandò il programma senza scegliere nessuno. «Per piacermi, un uomo deve farmi sorridere. Deve essere sveglio, simpatico, solare, deve avere la ‘cazzimma’ ma non deve essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio, che un padre ce l’ha già. Cerco un compagno che con me condivida tutto, che non scappi al terzo caffè e che mi dia le attenzioni che mi mancano da un po’». era arrivata nello show della de filippi sperando di trovare l'amore e non lo ha fatto. Dopo la non scelta di Matteo, c'era stato subito un volto noto del daiting show che aveva manifestato un certo interesse nei suoi confronti, cioè Riccardo Guarnieri che, le chiese di ballare in una puntata. Riccardo però, come spesso accade, si tirò indietro perché non se la sentiva di sedersi tra i giovani corteggiatori della Aversano.

Federica Aversano, l'ex tronista di Uomini e Donne denunciata per stalking dall'ex compagno (e padre di suo figlio)

Federica Aversano, chi è: carriera

Federica Aversano è nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 5 novembre del 1993 (ha quasi 30 anni). Federica ha perso il papà quando aveva 8 anni. Dopo la maturità, Federica si è iscritta all’università dove è riuscita a conseguire due lauree: una in scienze politiche ed una in giurisprudenza. Dopo aver conseguito le due lauree, Federica Aversano ha iniziato a lavorare come docente di Economia e Diritto in una scuola superiore. Nel frattempo non ha mai sdegnato il mondo della moda, è arrivata terza semifinalista del concorso Nazionale Miss Eleganza Campania 2018. Inoltre, è apparsa in alcuni programmi di Tv locali. Ma il successo arriverà con Uomini e donne. Ora però, pronta a tornare di nuovo in tv, è diventata hostess.

Uomini e Donne, svelati i nomi dei nuovi tronisti: tra loro c'è anche Federica Aversano

Vita privata

Federica, è una mamma single del piccolo Luciano Giuseppe, il quale è nato proprio il giorno del compleanno del padre di Federica, evento che l’ha resa particolarmente felice. Luciano Giuseppe è il frutto di una storia d’amore molto importante per Federica terminata circa 4 anni fa, purtroppo non ha mai dichiarato al pubblico l’identità dell’ex compagno.

Ora arriva la notizia che proprio l'ex compagno l'ha denunciata per stalking.