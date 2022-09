Finge di tagliarsi le vene per impietosire l'ex, denunciata per procurato allarme. I carabinieri della Stazione di Orte, il 10 settembre scorso, erano stati allertati presso un centro di accoglienza, perché una diciannovenne tunisina, da poco giunta in Italia, aveva compiuto atti autolesionistici e al loro arrivo sul posto era andata in escandescenza.

Dal successivo sopralluogo effettuato dai carabinieri nella stanza della donna e dagli accertamenti sanitari emergeva che la stessa non si era procurata lesioni, ma aveva simulato un gesto autolesivo, sporcandosi con smalto di colore rosso che sembrava sangue.

Il gesto sarebbe stato architettato dalla donna nella speranza di suscitare la compassione nel suo ex-fidanzato, anch’egli ospite della struttura, e indurlo a capitolare e tornare assieme.

La giovante è stata, quindi, denunciata per procurato allarme.