Venerdì 11 Novembre 2022, 05:35

Beccata in casa con un “mazzetto” di bancomat e carte di credito rubate, 30enne nigeriana denunciata per ricettazione. Gli agenti della squadra Volante nei giorni scorsi hanno controllato un appartamento in via San Pietro. Un appartamento che sarebbe risultato sospetto. I poliziotti una volta entrati hanno trovato la donna in possesso di diversi beni di cui non sarebbe riuscita a fornire una spiegazioni. Tra questi molte carte di credito, bancomat, carte di identità e telefoni cellulari.

Documenti e oggetti ritrovati dalla Volante sono stati tutti sequestrati e risultati provanti di furti messi a segno nei giorni precedenti. Al termine degli accertamenti la 30enne è stata denunciata per ricettazione e tutti i documenti, le carte di credito e i telefoni cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Mercoledì scorso, durante i consueti servizi di controllo del territorio operati quotidianamente, la Squadra Volante ha denunciato anche un’altra persona per ricettazione.

Un 52enne che sarebbe riuscito a sottrarre un telefono a un cliente di un bar. Secondo quanto ricostruito nel pieno del pomeriggio gli agenti sono intervenuti in un bar del centro, dove poco prima era stato rubato un dispositivo. Un uomo mentre era seduto al tavolo e stava bevendo una bibita avrebbe lasciato incustodito il suo telefono. Telefono che pochi istanti dopo è stato portato via da qualcuno di passaggio I poliziotti, avvalendosi anche della visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale, sono riusciti in breve tempo ad individuare il sospettato un 52enne italiano e di rinvenire nella sua borsa il dispositivo sottratto restituito prontamente alla vittima. L’uomo è stato denunciato per ricettazione ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.