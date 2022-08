Rapina il supermercato armato di pistola, la testimone: «Sembrava un film»

Rapina l'altra sera a Pescara poco dopo le 20 in un supermercato di viale Marconi. Un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un casco ha fatto irruzione all'interno del negozio e sotto la minaccia dell'arma, forse giocattolo, si è fatto consegnare i soldi contenuti nelle due casse, prima di fuggire con uno scooter che aveva parcheggiato all'esterno. Non ci sono stati fortunatamente feriti. All'interno del supermercato c'erano alcuni clienti, oltre ai dipendenti che raccontano di aver vissuto attimi di terrore.

Le immagini dell'accaduto sono state registrate dall'impianto di videosorveglianza. A denunciare l'accaduto è stata A.F., medico che ha pubblicato un lungo post su Facebook raccontando la sua esperienza diretta a pochi passi dal bandito.



«Ho avuto l'impressione di vivere in un telefilm tanto mi sembrava impossibile. Ero sul lato stretto della cassa, imbustando la mia frutta, vicinissima a lui - ha raccontato -. Avevo il desiderio di reagire, convinta che l'uomo non avrebbe mai usato la sua pistola, forse giocattolo. Ma non ho fatto nulla, pensando: e se mi sbagliassi? Anche gli altri presenti nel supermercato, lontani o vicini che fossero dall'arma, non hanno fatto nulla. La polizia è stata chiamata alla scomparsa dell'uomo».