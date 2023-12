Pescara, morto il professor Erminio D'Annunzio: ha fondato il reparto di Cardiologia all'ospedale

È morto a 88 anni il primo primario del reparto di cardiologia di Pescara, colui che l’ha voluto e lo ha diretto per 25 anni. Addio ad Erminio D’Annunzio, ex primario con una carriere politica come assessore regionale alla sanità, nel 2022, che lasciò quasi subito, appena dopo un anno dopo: quello spazio non era suo e lo criticò a fondo. Scrisse un libro dove raccontava di una sanità che non riconosceva più.

La sua vita era in reparto, tra i malati. Da tutti considerato un figura di spicco in città, un pioniere della sua generazione dal punto di vista della formazione. Il nipote lo tratteggia come un precursore, quando era già affermato andò a specializzarsi a Marsiglia dove c’era un centro innovativo di Cardiologia. Uomo colto e preparato, il professor D’Annunzio fece una battaglia per avere il reparto di cardiologia a Pescara: e nel 1980 fu finalmente inaugurato. Tanti i messaggi di cordoglio per un professionista che ha lasciato un segno profondo e che viene ricordato per la sua straordinaria umanità. Come cardiologo era apprezzatissimo e conosciuto in ambito nazionale.