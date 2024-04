Napoli, muore dopo una rissa in ospedale: quattro vigilantes indagati per omicidio preterintenzionale

Doveva raggiungere il reparto di cardiologia del II Policlinico di Napoli e invece Francesco Vanacore è morto nel reparto di rianimazione dopo una rissa con quattro guardie giurate. I vigilantes ora rischiano un processo per omicidio preterintenzionale.

Napoli, morto dopo una rissa in ospedale

Lo scontro sarebbe nato ieri nel primo pomeriggio dopo che il 62enne avrebbe insistito per entrare in auto nel parcheggio dell'ospedale. I vigilantes, infatti, lo avrebbero bloccato. Quando i carabinieri di Napoli sono intervenuti per sedare la lite, l'uomo era già accasciato a terra con problemi respiratori. Nel tardo pomeriggio è morto nel reparto di rianimazione.