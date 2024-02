Morto il costruttore Sergio Coletta: fu artefice della crescita di Pescara

Si tengono questo pomeriggio alle ore 15, nella chiesa di Sant’Andrea, a Pescara, i funerali di Sergio Coletta, scomparso ieri mattina a 92 anni. Noto imprenditore edile, Coletta, suocero dell’imprenditore della sanità Nicola Petruzzi, è stato titolare della Ales, impresa che tra gli anni ’70 e ’90, con il socio Gabriele D’Archivio, ha partecipato da protagonista alla crescita della città. Lascia i figli Giancarlo, Carla e Paola, il fratello e le sorelle, oltre a una schiera di nipoti che a lui erano affezionatissimi. Per la famiglia è un profondo dolore che si rinnova a distanza di tre anni: nel febbraio 2021 era infatti venuta a mancare Franca Madonna, la moglie di Sergio.

Proprio dall’imprenditoria edile oltre che dalla ristretta cerchia di amici sono arrivati alla famiglia i più commoventi messaggi di cordoglio. Benché Sergio Coletta si fosse ritirato da tempo dagli affari, sono stati in tanti in queste ore a ricordarne le opere realizzate e l’impegno profuso in una vita professionale lunga e ricca di soddisfazioni ma anche di battaglie per fronteggiare prove più severe. Per questo oggi pomeriggio nella chiesa di Sant’Andrea saranno in tanti a rendergli omaggio per l’ultimo saluto.



