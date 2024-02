Morto l'editore Pino Costa, nei suoi programmi ha fatto conoscere l'Abruzzo in tv

Scompare uno degli editori più noti in Abruzzo. Pino Costa è morto ieri all’età di 75 anni all’ospedale di Pescara, consumato da una serie di patologie. Nel 1984 aveva fondato il Gruppo Costa e si era fatto conoscere con la trasmissione “Abruzzo è”, presto approdata a Telemontecarlo e in Rai. Negli anni ’90 era stato, per un decennio, direttore editoriale del Radio corriere Tv. Nella sua regione aveva prodotto numerosi programmi tv, inventato premi regionali e nazionali come il Premio Simpatia, Abruzzo in Tavola, Eccellenze Regionali, Gusto Italiano.

Costa era stato anche organizzatore di vari concorsi di bellezza e dei premi nazionali Gusto Italia ed Eccellenze di Casa Nostra. Padre presente devoto, dopo la morte della moglie Enza si era imepegnato nella formazione dei figli Elena, Massimo e Mirko. Elena, che lo affiancava nell’attività editoriale, lo ricorda: «È stato un grande maestro di vita e di lavoro, mi ha insegnato a perseguire gli obiettivi con passione e a non arrendermi mai. Stavamo organizzando la quarantesima edizione del Premio Simpatia, doveva essere un evento importante, lo sarà in sua memoria».