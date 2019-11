Pescara, morto don Michele D'Andrea. E' stato canonico della Cattedrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto oggi, nel primo pomeriggio, a Pescara don Michele D’Andrea. Il sacerdote, nato a Capracotta il 7.10.1930, era stato ordinato nel giugno del 1956. Vicario parrocchiale allo Spirito Santo, prima e parroco di Cerratina, poi, arrivò a Pescara Colli il 1 ottobre del 1973 come parroco di San Giovanni Battista.Don Michele ha guidato la comunità dei colli nell’integrazione con la parrocchia di San Benedetto Ab. e, negli ultimi anni, nonostante gli acciacchi, la malattia e l’età, ha continuato a mettersi a servizio della diocesi e della Chiesa come Canonico della Cattedrale e come co-parroco della neonata parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, «con la preghiera, la discrezione e il sorriso che lo hanno sempre distinto» ricordano i sacerdoti che hanno collaborato con lui in questi anni.Domani, alle 8.30, il funerale nella chiesa di strada Pandolfi. Sarà monsignor Tommaso Valentinetti a celebrare la funzione prima del trasferimento della salma al cimitero di Capracotta.