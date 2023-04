Addio all’avvocato Giuliano Grossi, aveva 77 anni

Si sono svolti questa mattina, nella basilica della Madonna dei Sette dolori, i funerali di Giuliano Grossi, avvocato con un passato in politica nel centrodestra, morto sabato a 77 anni. Stretto collaboratore del senatore forzista Andrea Pastore, ma - ricorda Armando Foschi - cresciuto nella Giovine Italia con Nino Sospiri, Grossi è stato difensore civico regionale, cerimoniere nello staff del gabinetto dell’allora sindaco Luigi Albore Mascia e coordinatore di staff con gli uffici. «Un galantuomo sempre pronto a dare una mano», così lo ricordano quanti hanno avuto modo di condividere con lui esperienze amministrative. Costretto a lottare contro un male comparso qualche anno fa, Giuliano Grossi non si è mai arreso. Di recente era andato in Comune per tutelare la Croce in ferro di via Ciattoni, nel 2014 presa di mira dai vandali. «Venne realizzata nel 1736 dalla famiglia Ciattoni, di cui sono erede, per la consacrazione della Basilica della Madonna dei sette dolori. Il legno nella struttura ha quasi 300 anni e vorrei tanto che della croce si occupasse il Comune» era il suo auspicio. Lascia la moglie Anna e i figli Mario ed Eleonora, le sorelle Simona e Francesca.