Morto l'avvocato Camillo Tatozzi. «Corretto, cordiale, di alto profilo professionale»

Si è spento a 79 anni nella sua abitazione a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Camillo Tatozzi, Lello lo chiamavano gli amici, avvocato per oltre 50 anni, “toga d’oro”, una carriera lunga e intensa la sua, non c’è causa o processo importante che non abbia trattato, dal Conciliatore al Consiglio di Stato. Profondo il cordoglio nel mondo forense e non solo: nei 22 anni da presidente dell’Automobile Club di Chieti, e attuale membro del Consiglio generale nazionale, si è fatto promotore anche di campagne per la sicurezza e il mondo Aci «perde una figura di alto profilo professionale in tutti campi, esempio di grande correttezza, sempre cordiale e disponibile verso tutti». «È un uomo che aveva un culto quasi maniacale dei valori dell’avvocatura, sotto questo profilo credo che sia uno degli ultimi avvocati della vecchia scuola, molto attento osservanza delle regole deontologiche - dice di lui l’avvocato Massimo Cirulli, che ne è stato allievo e strettissimo collaboratore. È stato il mio maestro, l’avvocatura perde un punto di riferimento giuridico e culturale, io perdo un fratello maggiore». Camillo Tatozzi, che era nato a Capestrano e si era laureato a Ferrara, lascia la moglie, Maria Pia De Toma, due figli, entrambi avvocati, Luigia e Goffredo, i nipoti. Goffredo Tatozzi è presidente dell’Ordine degli avvocati di Chieti, un ruolo che Lello Tatozzi ha ricoperto dal 1992 al 2009. Ma è stato anche presidente del Consiglio ordini forensi d’Abruzzo, giudice tributario, presidente della Commissione esame di avvocato presso la Corte d’Appello dell’Aquila, commissario ministeriale nel concorso in magistratura, commissario del Consiglio nazionale forense con compiti ispettivi, presidente del Nucleo di valutazione dei dirigenti del Consiglio regionale d’Abruzzo, vice presidente del Tribunale federale e giudice sportivo nazionale. Numerosissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, fra i quali quello del sindaco Luisa Russo, dell’Ordine degli avvocati di Chieti, dell’Associazione difensori d’ufficio di Chieti. I funerali domani alle 15.30 nella chiesa san Franco di Francavilla.