Pescara, morta la professoressa Sparvoli: era la moglie dell'economista Pino Mauro

E' morta a Pescara dopo aver combattuto contro una grave malattia Gabriella Sparvoli, docente di lingua inglese e moglie di Giuseppe “Pino” Mauro, professore ordinario di politica ed economia all'Università D'Annunzio. Prima di andare in pensione sette anni fa, l'insegnante era stata a lungo titolare di cattedra presso l'istituto professionale Di Marzio-Michetti, successivamente aveva insegnato nella facoltà di lingue e letterature straniere della D'Annunzio a Pescara. Impegnata nel sociale, era da oltre trent' anni componente del direttivo del Soroptimist di Pescara, dove aveva ricoperto anche la carica di presidente.



Gemma Andreini, ex presidente della Commissione Pari Opportunità Regionale e past president del Soroptimist, ricorda l'amica scomparsa: «Gabriella era una persona eccezionale. Sempre allegra, disponibile con tutti, instancabile nelle sue attività. Ricordo il convegno che organizzammo in occasione dei quarant'anni del Soroptimist di Pescara sull'occupazione femminile una ventina di anni fa, riuscimmo ad avere come relatrice Renata Polverini, all'epoca segretario generale dell'Ugl che poi sarebbe diventata la presidente della Regione Lazio, fu un successo».

La Andreini è stata in contatto con l'insegnante fino agli ultimi giorni di vita: «Mi ha tenuta sempre aggiornata sulle sue condizioni di salute, ci siamo fatte coraggio a vicenda perché anche io ho vissuto un'esperienza simile alla sua. Nell'ultimo periodo mi sono offerta più volte di andare a prenderla per uscire un po' insieme ma preferiva restare a casa. Da circa un anno non lasciava più la sua abitazione. L'ultima volta che lo aveva fatto era stato per recarsi al matrimonio di suo figlio, un evento a cui teneva tanto ed al quale aveva temuto fino all'ultimo di non poter partecipare».

Qualche anno fa Gabriella Sparvoli era stata investita da un'automobile riportando gravi traumi. La convalescenza si era rivelata lunga e faticosa ma, grazie alla sua forte volontà, la docente aveva riconquistato una forma perfetta. Poco tempo dopo, il ritorno alla sofferenza per il manifestarsi della patologia che l'ha infine strappata alla vita. Maria Teresa Sfoglia, ex presidente del Soroptimist, era legata da grande affetto alla Sparvoli: «Gabriella era sensibile, dolce, la contraddistingueva la sua signorilità. Un'amica vera per me, amata dagli studenti che apprezzavano la sua immensa umanità, preparata al punto da essere scelta per tenere corsi agli insegnanti di lingua. Era profondamente credente, ha combattuto il male che l'ha colpita con grande coraggio, nelle nostre telefonate mi raccontava i progressi, i timori. Negli ultimi giorni la chiamavo ma non mi rispondeva più». In poche ore, l'improvviso aggravarsi dello stato di salute della signora Mauro ed il malore che, nella notte tra venerdì e sabato, ha fatto cessare il battito del suo cuore. Oggi i funerali nella chIesa di Cristo Re alle ore 17.