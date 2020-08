Bimbo in crisi respiratoria intrappolato nelle code dell'A14: i medici si calano dall'eliambulanza

Accusa una grave crisi respiratoria mentre è in viaggio con la sua famiglia lungo l’autostrada A14, ma viene prontamente soccorso e salvato dai sanitari del 118 di Pescara, giunti sul posto con un elicottero. E’ successo, nel primo pomeriggio di ieri ad un bimbo di un anno residente nel Nord Italia già affetto da una seria patologia. Dopo probabilmente un periodo di vacanze, il piccolo con i genitori stava tornando verso casa quando all’improvviso, poco prima dell’area di servizio Cerrano, ha iniziato a stare male. Conoscendo ormai bene le sue problematiche, la mamma è subito intervenuta, somministrandogli i farmaci prescritti e seguendo le indicazioni suggerite dai medici.

Resasi conto che la situazione andava però peggiorando e il piccolo aveva sempre più difficoltà a respirare, ha allertato allo stesso tempo il 118. Lanciato l’allarme, di lì a pochi minuti è giunto l’elicottero con a bordo un medico e un infermiere, i quali sono stati verricellati nel piazzale dell’area di servizio, dove ad attenderli c’era la famigliola. In quel momento in autostrada c’erano diversi chilometri di coda per via del controesodo. Il bambino è stato soccorso, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara. Nel reparto di Rianimazione è stato stabilizzato e subito dopo con un volo dell’Aeronautica militare trasferito a Milano nella struttura sanitaria che lo ha in cura per la sua patologia. Poco dopo le 17,30 un Falcon 50 è atterrato a Linate. Momenti a dir poco concitati. Per diversi minuti, i genitori del piccolo hanno vissuto un vero e proprio incubo. In alcuni istanti, si è temuto il peggio.

