Bambino di 4 anni ha un malore in autostrada

Bambino 4 anni accusa un malore mentre viaggia in autostrada A24 con i genitori. In auto è stato il panico. Il papà ha chiamato immediatamente 118 e si è fermato all'autogrill Civita nord, all'altezza di Carsoli, dove è giunta in pochi minuti l'ambulanza del 18, partita da Carsoli. Il medico ha visitato il piccolo, gli ha prestato le prime cure e lo ha portato al pronto soccorso di Avezzano. Il bimbo non è grave. La coppia era diretta a Teramo.

Ultimo aggiornamento: 15:06

