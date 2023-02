La tragedia della famiglia Silvestrone sull'A14, condizioni stabili ma critiche per il ragazzino sopravvissuto

Risultano ancora «critiche» la condizioni cliniche del 12enne di Montesilvano (Pescara) ricoverato, ancora in «prognosi riservata» ad Ancona presso la Rianimazione pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi dopo l'incidente contro un Tir in A14, nella galleria Castello a Grottammare resa a doppio senso a causa dei cantieri. Nello schianto sono morti la sorella 14enne, il fratello di 8 anni e il padre dei tre ragazzini, Andrea Silvestrone, 49 anni, tennista paralimpico affetto da Sla. Lo scrive nel bollettino medico il direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, dottor Alessandro Simonini. «Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi», si legge in una nota che dà comunque conto di «condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive; eseguite emotrasfusioni». «Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli Tc. - riferisce ancora la Rianimazione Pediatrica - Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale». La mamma, Barbara Carota, è stata accompagnata ad Ancona per stargli vicino ed è sotto choc per la immane tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Andrea Silvestrone, tennista paralimpico molto impegnato nel sociale, era diretto a Civitanova Marche (secondo altre fonti a Ravenna, sua città di origine) con i tre figli per una visita ad alcuni parenti ma già questa mattina sarebbe dovuto rientrare a Montesilvano per partecipare come ospite a un evento di moda organizzato dall'amico fraterno Paolo Minnucci. A Montesilvano il sindaco Ottavio De Martinis, che conosceva bene Andrea, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Si attendono ora le comunicazioni per i funerali delle tre vittime dell'incidente stradale.

Sulla questione dei cantieri in A14 e quindi sul tema della sicurezza stradale è stato annunciato a giorni un esposto in Procura dal consigliere regionale del Pd delle Marche, Fabrizio Cesetti, che esorta Autostrade per l'Italia a chiarire il proprio operato davanti alla magistratura, dopo i tanti incidenti avvenuti in quel tratto di A14.