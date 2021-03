Paziente operato da sveglio: è la prima volta a Pescara

Mercoledì 3 marzo, per la prima volta nell’ospedale di Pescara, è stato effettuato un intervento neurochirurgico con il paziente “sveglio”, cioè cosciente e collaborante, in respiro spontaneo, assistito dagli anestesisti per evitargli il dolore: un 67enne con una patologia cerebrale localizzata nella regione che controlla il linguaggio e il movimento della parte destra del corpo. L’intervento è stato eseguito dal professor Annunziato Mangiola, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia di Pescara, aiutato dal dottor Gianluca Trevisi e dal dottor Giuseppe Salomone.

Scopo di tale chirurgia è rimuovere la lesione senza causare danni neurologici. Il paziente deve essere adeguatamente valutato e studiato in fase pre operatoria per stabilire se è candidabile ad una chirurgia da sveglio. Un approccio multidisciplinare che coinvolge vari specialisti. Il professor Mangiola si è avvalso della collaborazione di un team costituito dai medici anestesisti Maria Rizzi e Carmela Cichella, dalle neuropsicologhe Giorgia Committeri e Valentina Sebastiani e dagli infermieri Vincenzo Naponiello, Alessia Giansante e Tommaso Genco.

