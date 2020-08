E’ ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di Ortona di 30 anni, L. M., che era alla guida di una delle auto coinvolte nello scontro frontale che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la circonvallazione che collega Pescara con Francavilla, dopo la seconda delle due gallerie della variante, all’altezza dello svincolo per l’ingresso dell’A14, in direzione Ortona. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Chieti, tuttora impegnata nei rilievi sul luogo del sinistro, si sono scontrati frontalmente un furgone e una vettura. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura.

Oltre al ragazzo di 30 anni di Ortona, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara, è rimasto coinvolto un uomo di 43 anni di Cagliari, A.A., che ha riportato un trauma cranico non commotivo e un trauma toracico, per cui è ricoverato presso l’ospedale di Chieti, però non risulta in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause del frontale, con ogni probabilità scaturito da un sorpasso azzardato da parte di uno dei due mezzi coinvolti.



Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA