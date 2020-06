© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano appena uscite dal cancello di casa in sella allo, che si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una moto che sopraggiungeva da nord. L’incidente è accaduto ieri sera verso le 20 a Francavilla, in viale Nettuno, all’altezza del civico 122. A bordo dello scooter duedi Francavilla, una delle due è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso, perché a seguito dell’impatto ha battuto la testa. Le sue condizioni non sembrano gravi, del resto l’impatto non è stato violento, perché entrambi i mezzi a due ruote andavano piano e tutti indossavano il casco.Il ragazzo in sella alla, che ha riferito di essersi trovato lo scooter con le due minorenni di fronte, non ha invece riportato alcuna ferita. Sul luogo delsono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, il conducente della moto e rilevato i segni di frenata dei pneumatici, visto che i mezzi erano stati spostati, per consentire il ripristino del traffico veicolare.