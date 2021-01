Per sbarazzarsi del rivale in amore, chiama il 112 e dice ai carabinieri che la persona in questione, di cui fornisce ogni dettaglio, sta per compiere una rapina in un ufficio postale. Naturalmente è tutto falso e a finire nei guai alla fine è proprio lui con una bella denuncia da parte dei carabinieri per procurato allarme.

Protagonista, un pescarese. Ieri mattina all'alba, accecato dalla gelosia, ha composto il numero di emergenza dell'Arma, annunciando che di lì a poco due persone armate di tre pistole, avrebbero messo a segno un colpo in un ufficio postale della città, aggiungendo di sapere chi fosse uno dei due. Senza farsi pregare, ha fornito all'istante nome e cognome. Quindi ha riattaccato.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Pescara, guidati dal capitano Antonio Di Mauro, hanno subito avviato tutte le verifiche. Della rapina, per fortuna, nulla. Quindi, hanno dato il via alle indagini per rintracciare l'anonimo che aveva fatto quella chiamata, rivelatasi non vera. Dopo non molto tempo sono riusciti ad individuarlo. Inizialmente non si è mostrato molto collaborativo, messo alle strette dagli investigatori dopo un po' ha dovuto per forza ammettere che a fare la telefonata era stato lui e che aveva inventato tutto, spiegando di aver escogitato la storia della rapina alle poste per fatti privati. Voleva in pratica mettere nei guai l'uomo che gli stava rovinando il rapporto con la donna che amava e con cui, di conseguenza, c'era una forte acredine. Accusandolo della rapina, aveva pensato così di vendicarsi e fargli passare un bruttissimo momento oltre che metterlo in cattiva luce con la persona che si contendevano. Quello che poi è toccato a lui. Non aveva messo in conto, infatti, che tutto gli si sarebbe ritorto conto e a finire nei guai sarebbe stato proprio lui come di fatti accaduto. Al termine dei vari accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia.

