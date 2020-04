Pescara, capriolo investito e ucciso sull'Asse attrezzato

Ancora animali vaganti in città a Pescara e purtroppo ancora un fatto tragico. Un capriolo che vagava spaesato nella zona dell'asse attrezzato è stato investito mortalmente la scorsa notte sul raccordo Chieti-Pescara nei pressi dello svincolo di via Aterno a Pescara. Sul posto in mattinata sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno interessato la Asl e le autorità competenti per la rimozione della carcassa.

Nelle ultime settimane, a causa della scarsa presenza dell'uomo, si sono susseguiti avvistamenti nei pressi dei centri cittadini, oltre che di caprioli anche di altri animali selvatici scesi dai rilievi e dalle zone collinari fino quasi al mare. La Polizia stradale raccomanda massima prudenza alla guida.

