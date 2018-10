Pescara, anziano contromano sulla circonvallazione: la Polizia evita la tragedia

Imbocca contromano la rampa di uscita di Pescara Colli della circonvallazione, a Pescara . Non succede una tragedia solo grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti e all'intervento immediato di una pattuglia della polizia stradale, che riesce a bloccarlo. E' accaduto, nel primo pomeriggio di ieri. Alla guida della vettura, una Chevrolet Matiz, un 75enne di Pescara. L'anziano, che è apparso un po' confuso, ha detto agli agenti che da Pescara Colli doveva raggiungere il centro città e di non essersi reso conto di essersi immesso contromano sull'arteria, in quel momento fortunatamente poco trafficata. Al termine dei vari accertamenti, gli è stata ritirata la patente con sospensione immediata e gli è stata inflitta, come prevede il codice della strada, una pesante sanzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA