Controlli anti assembramenti, chiusure alternate al Tridente

Proseguono i controlli della polizia locale di Roma Capiale a tutela della salute pubblica: nel corso di questo pomeriggio, le pattuglie della polizia locale stanno eseguendo monitoraggio sul territorio capitolino per verificare la presenza di assembramenti e al momento i principali interventi si sono resi necessari nelle vie del «Tridente» dove, per contenere l'afflusso del gran numero di persone, i caschi bianchi stanno proseguendo come già avvenuto ieri, a mettere in atto i provvedimenti previsti di chiusure alternate a riaperture per far defluire i presenti. Numerosi gli interventi anche nei principali parchi e ville storiche della Capitale per far rispettare il distanziamento ed evitare il più possibile la formazione di assembramenti.

