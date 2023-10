Ortona, tre tartarughe “caretta caretta” curate e rilasciate in mare

Tre tartarughe marine, della specie “ caretta caretta”, sono state rilasciate in mare a Ortona, dagli operatori del Centro di recupero e riabilitazione tartarughe marine di Pescara con il supporto della Capitaneria di porto. I tre esemplari erano stati recuperati nei mesi scorsi grazie alle diverse segnalazioni dei cittadini. Si tratta di Circe, 6 anni, recuperata in mare da un diportista a circa 2 miglia al largo di Termoli. È stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di un amo. Medusa, trovata spiaggiata, a febbraio, in gravi condizioni, denutrita, disidratata e ferita. Infine Calimera trovata in difficoltà sulla spiaggia, a febbraio, con la pinna sinistra impigliata in rifiuti di plastica.