Mareggiata in Abruzzo, trovate carcasse di 5 tartarughe e 2 delfini: i cetacei spiaggiati dopo l'ondata di maltempo del week end

Sono sette le carcasse, tra delfini e tartarughe, rinvenute sulle coste abruzzesi, dopo essersi spiaggiate a causa delle mareggiate conseguenti all'ondata di maltempo che nel fine settimana ha interessato la regione. Del recupero, domenica, si sono occupati i volontari del Centro Studi Cetacei. Si tratta di cinque tartarughe e due tursiopi, trovati sulle spiagge di Pineto (Teramo), Montesilvano (Pescara), Pescara, Fossacesia e Vasto (Chieti).

Novanta balene massacrate alle Faroe. Sea Shepherd: «Trucidate sotto gli occhi dei bambini»

Mareggiata in Abruzzo, trovate carcasse di delfini e tartarughe

Uno dei due tursiopi si è spiaggiato nell'Area Marina Protetta «Torre del Cerrano» con la quale il Centro studi cetacei collabora nell'ambito del progetto Life Delfi cofinanziato dall'Ue e finalizzato proprio alla conservazione dei delfini. Per determinare le cause della morte è stata allestita una necroscopia in loco da parte del personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise «G. Caporale» di Teramo. Del secondo cetaceo, invece, fa sapere ancora il Centro studi, è stata rinvenuta solo la porzione cefalica che sarà analizzata nei prossimi giorni insieme alle carcasse delle tartarughe recuperate, in buono stato di conservazione.

La denuncia

Come si legge sui social deel Centro Studi Cetacei «Nella giornata di domenica 6 novembre i Volontari sono stati impegnati sulle coste abruzzesi per interventi di recupero di carcasse di tartarughe e tursiopi. Un totale di sette animali, cinque tartarughe e due tursiopi sono stati trovati sulle spiagge di Pineto, Montesilvano, Pescara, Fossacesia e Vasto. Uno dei due tursiopi è spiaggiato nell' @amptorredelcerrano , con la quale il CSC collabora al progetto #LifeDelfi cofinanziato dall'UE e finalizzato proprio alla conservazione dei delfini; per determinarne le cause di morte, è stata allestita una necroscopia in loco da parte del Personale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise. Del secondo cetaceo è stata rinvenuta solo la porzione cefalica che sarà analizzata nei prossimi giorni insieme alle carcasse delle tartarughe recuperate in buono stato di conservazione»