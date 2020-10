Ortona, un'altra vittima per la Legionella: è la terza

Il batterio della legionella fa la sua terza vittima a Ortona. Si tratta di un uomo di 76 anni, residente nel quartiere di Fonte Grande deceduto nella giornata di venerdì all'ospedale di Pescara dove era ricoverato per le cure del caso. L'uomo aveva patologie pregresse. Si resta intanto in attesa degli esiti delle analisi compiute da Asl in collaborazione con Arta e Iss. La prima vittima, come si ricorderà, è stata una donna di 61 anni anche lei con patologie pregresse, mentre qualche giorno fa un 77enne di contrada Villa Rogatti di Ortona era morto con il Covid dopo aver preso la Legionella.

Ultimo aggiornamento: 13:11

