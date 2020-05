Ortona, con lo scooter contro un palo: muore a 47 anni

ORTONA Un uomo di 47 anni è morto questa sera a Ortona vittima di un incidente stradale: Antonino Cantoli, originario di Crecchio ma residente a Ortona, stava percorrendo la ''Marrucina'', in direzione di Ortona quando, lungo un tratto quasi rettilineo, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ortona , ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della luce sul margine destro della strada. L'uomo è morto sul colpo e a quanto pare non ci sono segni di frenata sull’asfalto: sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, il 118, che ha potuto solo constatare il decesso, e i vigili del fuoco. Lo scooter è stato sequestrato, la salma è stata restituita ai familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA