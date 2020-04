Pescara, si schianta con lo scooter contro un'auto: muore a 35 anni

Incidente mortale nella zona Colli di Pescara. Il 35enne pescarese Christian Javanmardi, soccorso in condizioni gravissime, è morto poco dopo lo schianto in ospedale dove è giunto in condizioni disperate. Lo scontro frontale è avvenuto questo pomeriggio tra uno scooterone Yamaha T-Max 600, su cui viaggiava il 35enne, e una Ford Escort che proveniva in senso opposto.



Illeso l'automobilista, un 38enne che risiede in zona, mentre le condizioni del motociclista, soccorso da un equipaggio del 118, sono apparse subito gravissime.

Incidente a Pescara: auto si schianta a folle velocità contro un albero, quattro giovani morti

In ospedale i medici hanno tenato di tutto per salvargli la vita, ma il quadro clinico era piuttosto serio. L'incidente è accaduto in via Colle Scorrano nel pomeriggio, attorno alle 16. L'incidente è avvenuto all'altezza di una semicurva. Sul posto la polizia municipale che sta svolgendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA