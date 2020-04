Coronavirus, quarta vittima a Crecchio: muore agricoltore di 65 anni

Coronavirus, quarta vittima a Crecchio. Si tratta di Francesco D’Alessandro, 65 anni, agricoltore di professione, originario di Villa Selciaroli la stessa contrada in cui abitava Marco Lombardi, di 61 anni, morto anche lui con il Covid-19.

D’Alessandro era ricoverato da tempo all’ospedale di Chieti le sue condizioni si sono via via aggravate fino alla sua scomparsa. A Crecchio sono oltre venti i casi di contagio, mentre in città i casi sono fermi da due giorni a 68, con dieci vittime.

